Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yukarı Kaleköy Barajı inşası esnasında yaklaşık 4 bin kişiye sağladığı istihdam, en kurak dönemde bile 24 saat kesintisiz can suyu vererek ekolojik sistemi koruması, sosyal sorumluluk bilinciyle bölgedeki 250 üniversite öğrencisine burs vermesi ve sahip olduğu ileri teknoloji ile rakiplerine fark attı.

İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi tarafından düzenlenen ‘’Uluslararası Örnek SSB Baraj Projeleri Ödül Organizasyonu, (International Milestone RCC Dam Project Award) 4 yılda bir yapılıyor. 8 kişilik uzman ekibin oluşturduğu değerlendirme komitesi projeleri; tasarım, inşaat, işletme, yenilikçilik, çevrenin korunması, sosyal duyarlılık konuları olmak üzere başlıca 6 ana başlıkta değerlendiriliyor. Türkiye’den ise Devlet Su İşleri tarafından aday gösterilen Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi, 9 aday ile birlikte finale kaldı. Cengiz İnşaat ve Özaltın İnşaat ortaklığı ile hayata geçirilen 700 milyon dolarlık proje, final turunda en iyi seçildi. Düzenlenen törende ödülü DSİ Barajlar Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan ve Kalehan Enerji Grubu Genel Müdürü Gültekin Keleş birlikte teslim aldı.