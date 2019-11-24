Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir hafta sürecek alışveriş festivalinde 5 milyar liralık kartlı satış bekleniyor. Ancak aldatıcı kampanyalar konusunda Ticaret Bakanlığına şikâyet yağıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Efsane Cuma İndirimleri” adı altında yapılan indirimlerin gerçeği yansıtmadığını belirtilerek yanıltıcı indirim yapıldığını düşünen tüketicilerin bu durumu indirim öncesi ve sonrası fiyat görselleri ile birlikte bakanlığa iletmesi istendi. Ayrıca bakanlık şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilmeli.

¥ Gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere itibar etmeyin.

¥ Sahte sitelere karşı alışveriş yapılan internet sitesinin orijinal adının adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı gibi (uzantısı vb.) olmasına dikkat edin.

¥ İnternet üzerinden yapılacak alışverişlere ilişkin ödeme işlemlerinde ödemenin “SSL sertifikalı” veya “3D güvenli” ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edin.

¥ Satıcının ödeme yapılmadan önce vermekle yükümlü olduğu ön bilgiler mutlaka okunmalı.