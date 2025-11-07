Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Bana ceza yazmıyorlar" deyip aracını yola park etti! Dediğine pişman ettiler

"Bana ceza yazmıyorlar" deyip aracını yola park etti! Dediğine pişman ettiler

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da ana yola aracını park ederek para çekmeye giden sürücü, "Bana ceza yazmıyorlar, ben Türk vatandaşıyım" dedi. Şahıs trafik polisinden iki ayrı ceza yedi.

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak'ta sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre, sürücü A.Y. (66), 55 DM 354 plakalı hafif ticari aracını ana yola park ederek bankadan para çekmeye gitti.

"BANKAYA GİTMİŞTİM" DEDİ

Bu sırada trafiğin tek şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk yaşandı. Durumu fark eden motosikletli trafik polisi, trafiğin aksadığını görünce olay yerine intikal etti. Sürücüye ulaşmaya çalışan polis, aracın uzun süre aynı noktada park halinde kalması üzerine çekici çağırdı. Bir süre sonra aracının yanına dönen A.Y., "Bankadan para çekmeye gitmiştim, ondan bıraktım" diyerek kendisini savundu.

"Bana ceza yazmıyorlar" deyip aracını yola park etti! Dediğine pişman ettiler - 1. Resim

"BANA CEZA YAZMIYORLAR"

Polis, sürücüye "Para çekeceğim diye ana yola araç park edilmez, trafiği tamamen kilitliyorsunuz" diyerek uyarıda bulundu. Basın mensuplarının "Ceza yazılacak" hatırlatması üzerine A.Y., "Bana ceza yazmıyorlar, ben Türk vatandaşıyım" şeklinde cevap verdi.

"Bana ceza yazmıyorlar" deyip aracını yola park etti! Dediğine pişman ettiler - 2. Resim

Trafik polisi ise sürücüye 'yolu trafiğe kapatmak' ve 'hatalı park' maddelerinden iki ayrı cezai işlem uyguladı. Cezaları teslim alan sürücü, aracına binip olay yerinden ayrıldı.

Trafik kısa sürede normale döndü.

