Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Puglia bölgesinde bulunan Monte Sant’Angelo’daki Manfredonia tesislerinde, Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de katıldı. Yatırım dolayısıyla Kırman’a teşekkür eden Conte “Şişecam bu yatırımdan çok memnun kalacaktır” dedi. Cam sanayi ve kimyasallar alanında global bir oyuncu olduklarını belirten Ahmet Kırman da şunları kaydetti: Yakın dönemde gerçekleştirdiğimiz ABD’deki soda yatırımı hamlemizle birlikte bugün 4 kıtada 14 ülkede faaliyet gösteriyor, 22 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Dünyada cam ev eşyasında 3’üncü, cam ambalaj ve düz camda 5’inci büyük üretici konumundayız. 2020’de İtalya’daki toplam satış gelirlerini 200 milyon avro seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Kırman “Tesise satın alma bedeli ve işletme sermayesi dâhil 55 milyon avroyu aşan bir yatırım yaptık” diye konuştu.