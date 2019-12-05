Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek ve gram altında son durum! Altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlenmeler ve dünyadaki gelişmelerle birlikte ufak değişimler yaşıyor. Son dönemde yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 443 liradan alınan çeyrek altın 453 liradan satılıyor. Yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum…

5 ARALIK 2019 ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 453 Lira

Gram Altın: 277,42 Lira

Yarım Altın: 883,48 Lira