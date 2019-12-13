Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nde konuşan Hakan Atilla “Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti. Onların bakış açısını anlamayı öğretti. Sadece finansal alanlarda değil aynı zamanda iletişimde de çok iyi olmamızı öğretti. Yatırımcı ilişkilerinde çalışan insanlar, kurumlarını, şirketlerini kıymetini arttırmayı elbette çabalıyorlar. Bunu yaparken ülkemizin tanıtımına da mutlaka önem vermelerini, ön planda tutmalarını özellikle istirham ediyorum” dedi.

Zirvede, Türkiye’nin önemli şirketlerinin CEO’ları da günümüzde değişim ve gelişimin en önemli unsurlar olduğunu vurguladı. NETAŞ CEO’su Müjdat Altay, Türkiye’de 4G teknolojisini sıfırdan kuran şirket olduklarını hatırlattığı konuşmada, ZTE ile 5G’yi birleştirerek Türkiye’de 5G’den doğru şekilde yararlanmasını sağlayacak şirketin de NETAŞ olduğunu vurguladı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de “Son 10-15 yılda değişmeyen hiçbir şey kalmadığına işaret ederek “Zor bir süreçten geçiyoruz. Değişimin var olduğunu, artarak bir problem hâline geleceğini ve bu değişimi nasıl yöneteceğimizi konuşmamız, ona kafa yormamız gerek. Belirsiz geleceği yönetmek için doğru politikalarla çalışmak gerekiyor. 10 yıl sonra nelerin değişeceğini bilmiyorum. Kimler ayakta kalacak, elektrikli araçlar olacak mı, sürdürülebilirliği başarabilecek miyiz? Şirketler şimdi buna yatırım yapmalı” diye konuştu.

EN İYİLERE ÖDÜL

Zirvede, Geleneksel Yatırımcı İlişkileri Ödülleri töreni de gerçekleştirildi. En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı Garanti BBVA’ya verilirken, En İyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Garanti BBVA’dan Handan Saygın oldu. En İyi CEO, Garanti BBVA CEO’su Ali Fuat Erbil olurken En İyi CFO Akbank CFO’su Türker Tunalı, ‘Yükselen Yıldız’ ise TÜPRAŞ seçildi.