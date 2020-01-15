Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Yine, tüm reaktörlerde kullanılmak üzere ‘raylı araba’ ve ‘savak araba’ olarak bilinen küçük araçlardan alınacak. Rosatom tarafından açıklanan ihalelerde, yeminli mali müşavirlik hizmetlerinden sarf malzemelerine, muayene cihazlarından teknik yazılımlara kadar birçok önemli konu yer alıyor. İhalelere ilişkin Türk sanayicisiyle de sık sık bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Aralık ayında Ankara Sanayi Odasında 150 civarında firmanın katılımıyla toplantı yapılmıştı. Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Santral inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.