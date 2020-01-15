Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSB Enerji Zirvesi’nde konuşan Varank, Türkiye’de net elektrik tüketiminin yüzde 47’sinin sanayi sektörüne ait olduğunu, buna karşın sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90’ının verimsiz olduğunu söyledi. Varank, bu motorların daha yüksek teknolojili ve daha verimli yeni motorlarla değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: Bakanlık olarak, OSB’ler, OSBÜK ve KOSGEB’in katkılarıyla 7 ildeki 7 OSB’de pilot projemizi başlatıyoruz. Bu iş için iki senede yaklaşık 10 milyon liralık bir kaynak kullanılacak. Diyelim ki dönüşüm için kullanılacak motorların maliyeti 100 bin lira. İşte bu 100 bin liranın yüzde 60’ını yani 60 bin lirasını biz sanayicilerimize hibe olarak vereceğiz. Yani sanayicinin cebinden bu iş için sadece 40 bin lira çıkmış olacak. Eğer alacağınız enerji verimli motorlar ‘Yerli Malı’ belgesine sahipse bu sefer 100 bin liranın yüzde 75’ini hibe olarak vereceğiz. İlk uygulamaya inşallah önümüzdeki hafta başlıyoruz. ASO 1. OSB’deki arkadaşlarımızla çerçeve protokolünü imzalayacak ve bu projeyi başlatacağız. Şubat ayı içinde de Gebze, Bursa, Uşak ve Antalya OSB’lerden seçilecek firmalarla yolumuza devam edeceğiz.

Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destekleri kapsamında bugüne kadar 89 milyon lira tasarruf sağladıklarını ifade etti. Dönmez, sanayi kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek “Yatırım tutarı 103,5 milyon lira olan 229 VAP projesine, 25 milyon lira destek ödemesi yaptık” dedi.