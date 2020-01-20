Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, euro bugün ne kadar? 20 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte son durum...



Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam eden dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başladı.

Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında da ABD piyasalarının Martin Luther King Jr.Günü nedeniyle tatil olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,82'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,95'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.