Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak isteyen Türkiye; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe, kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor. Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre; 2019’da YEKDEM kapsamındaki teşviklerden, toplam kurulu gücü 20 bin 921 megavatı bulan 777 santral yararlandı. Söz konusu santrallere geçen yıl toplam 38 milyar 37 milyon lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 7,4 milyar liralık bölümü, lisanssız elektrik üretim yapan santrallere tahsis edildi. Geçen yıl YEKDEM kapsamındaki santraller, toplam 76,7 milyon megavatsaat elektrik üretti. Bunun 66,9 milyon megavatsaati, lisanslı olanlardan geldi.