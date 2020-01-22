Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul şirketlerinden Tahincioğlu, ev sahibi olmak isteyenler için faizi yüzde 0,59’a indirdiğini açıkladı. Şirketin Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde yüzde 0,59 oran uygulanmaya başlandı. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu “Gayrimenkul sektöründe pozitif rüzgârlar esmeye başladı. Merkez Bankasının politika faiz oranını bu ay 75 baz puan düşürmesiyle birlikte biz de yıla hızlı bir başlangıç yaptık. Sektörde bir ilke daha imza attık ve faiz oranını 0,59’a düşürdük. Projelerimizden ev sahibi olmak isteyenler için şartları daha da iyileştirdik. Tüm bu adımların sektörümüzü daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum” dedi.