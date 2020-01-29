Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’ler için faizsiz kredi: Elâzığ’daki depremden zarar gören KOBİ’lere sağlanacak faizsiz kredi uygulamasının detayları belli oldu. KOBİ’ler, KOSGEB tarafından başlatılan deprem bölgesine yönelik “Acil Destek Kredisi Programı” kapsamında, işletme başına 100 bin liraya kadar, bir yıl ödemesiz kredi kullanabilecek. Krediye ait faizin

tamamını KOSGEB karşılayacak. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu devreye girecek. KOSGEB programlarından önceden yararlanmış ve hâlen geri ödemeleri süren Malatya ve Elâzığ’daki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri de, Ocak 2021’e kadar ertelenecek.

Tüketicinin borcuna tehir: Türkiye Bankalar Birliği, depremin yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri etkilenen müşterilerin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve finansman imkânları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesini istedi. Önceki gün Akbank, Elâzığ depreminden etkilenen müşterilerinin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini üç ay faizsiz erteleyeceğini açıklamıştı. Türk Ekonomi Bankası, Yapı Kredi ve Şekerbank da tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini üç ay boyunca erteleme kararı aldı. Bankalar ayrıca, bölgedeki müşterilerden para transferi ücreti almayacak. Bir ay boyunca ortak ATM kullanımları ücretsiz olacak. Ayrıca TEB, ‘Gezgin Şube’sini de bölgeye gönderiyor.