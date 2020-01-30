Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan fuar, 6-9 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak. Türkiye, 2019’da 180 ülkeye, 1 milyar 864 milyon dolarlık doğaltaş ihraç ederken, Çin 695 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Çin, Türkiye’nin doğaltaş ihracatında yüzde 37’lik dilimi tek başına temsil etti. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 15 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Maden Platformu, fuarın ertelenmesinin krizin uzun süreceğinin ve derinleştiğinin belgesi olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri Çin’in sadece doğaltaşta değil hemen hemen tüm madenlerde dünyanın en büyük alıcısı olması nedeniyle, Türkiye madencilik sektörünün neredeyse durma noktasına geldiğini, sektöre bir nebze de olsa nefes aldırmak adına madencilik firmalarının Maden Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza vb. bedelin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde ertelenmesi talebinde bulundu.

150 firma gidecekti

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Xiamen Fuarı’nda 150 doğaltaş firmasının stant açmaya hazırlandığı, binlerce iş insanının ise ziyaretçi olarak Çin’e gitmek için uçak ve otel rezervasyonları yaptırdığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada; ortaya çıkan durum nedeniyle firmaların uçak biletlerinin ve otel rezervasyonlarının yeni tarihe göre güncellenmesi için harekete geçildiği, firmaların mağdur olmayacakları şekilde sorunu çözüme kavuşturmaya çalıştıkları ifade edildi.