Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 303,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 304 liradan, 2 bin 2 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 23 liradan, 278 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 282 liradan, bin 957 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 977 liradan, 979 liradan alınan Yarım Ziynet 989 liradan ve 490 liradan alınan Çeyrek Ziynet 495 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (1 Şubat 2020 güncel altın fiyatları)
01.02.2020 - 08:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 304 lira oldu. İşte 1 Şubat 2020 güncel altın fiyatları...
Kaynak: İHA
Etiketler : Çeyrek,gram altın kaç tl,Altın fiyatlarında son durum,
678673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/678673.aspx
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