Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türk mühendisleri, savunma sanayi alanında kilit sistemler geliştirmeye devam ediyor. HAVELSAN tarafından üretilen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Bilgi Sistemi (KBRN-BS), zehirli gaz, kimyasal sızıntılar, biyolojik maddeler, kirli fabrika atıkları, nükleer atıklar ve kitle imha silahı tehditlerinin nerede olduğu, ne yöne yayıldığı ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini tespit edebiliyor. Sistem, aynı zamanda deprem gibi doğal afetlerde ortaya çıkan beklenmedik tehlikelere karşı da kullanılabiliyor.

TEHDİT HARİTASI ÇIKARIYOR

KBRN-BS yazılımına yer ve zaman verileri girildiğinde tehlikenin haritası çıkarabiliyor, risk altındaki bölgelerin nüfus verileri ile kişilerin olaydan nasıl etkileneceği değerlendirilebiliyor. Kızılay ve AFAD gibi kurumların ülke çapında tehditleri görebileceği ve analiz edebileceği veriyi sağlayan yazlım, Türk mühendisler tarafından millî imkânlarla geliştirildi. Havadaki kötü koku, zehirli gaz gibi tehditlerin durumunu saptayabilen sistem, rüzgârın yönü, tehlikenin yayılma hızı gibi hesaplamaları yaparak zararın en az seviyeye düşürülmesine katkı sağlıyor.

RİSK TESPİT VE TEDBİRİNE KATKI

Bir tehdidin rüzgâr aracılığıyla Türk askeri birliğine doğru sürüklemesi gibi bir durumda, birliğin oradan nasıl uzaklaştırılacağı, gazın nasıl yayıldığı, kaynağının ne olduğu, açık mı kapalı mı havada yayıldığı, ne kadar sürede ulaşacağı gibi durumlarda veriler aracılığıyla üst seviye koordinasyon sağlıyor. KBRN-BS, tehdit içeren bir olayın öncesinde hazırlık, müdahale ve olay sonrası arındırma ile iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik tüm süreçleri kapsıyor.