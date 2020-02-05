Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3 yıl süren ihale süreci, geçtiğimiz hafta atılan imzalar ile sonuçlanırken Slovenya Lübliyana’da düzenlenen imza töreninde Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Karavanke Tüneli’nin işletmecisi DARS CEO’su Tomaz Vidiç ve hazır bulundu.

Avusturya ile Slovenya’yı birbirine bağlayan, yaklaşık 8 kilometrelik Karavanke Tüneli’nin yeniden yapılması için 2017 yılında düğmeye basıldı. 4,5 kilometresi Avusturya’da, 3,5 kilometresi Slovenya’da olan tünel için iki ülkede ayrı ayrı ihale süreci başlatıldı. 2018 yılının mart ayında her iki ülkede de ihaleye çıkıldı. Avusturya bölümünü Avrupa’nın güçlü inşaat şirketlerinden Swietelsky 90 milyon avro bedel ile kazandı. Slovenya’daki ihaleye ise İsviçre, Yunanistan, Çekya, İtalya’dan firmalar Slovenya’dan yerel şirketlerle anlaşarak katıldı. Türkiye’den ise Cengiz İnşaat tek başına teklif verdi. 6 firmanın yarıştığı ihalede en düşük teklifi 90 milyon avro ile Cengiz İnşaat kazandı.

İhale sonucuna özellikle yerel firmalar itiraz etti. İhaleyi düzenleyen kurum ise yerel firmaların baskısından ve Cengiz İnşaat’ın yerel partner kullanmamasından dolayı ihale sonucunu iptal ederken, pazarlık yöntemi ile ihaleyi tekrarlayacağını ilan etti. Kasım ayında yenilenen ihaleye aynı firmalar katılırken Cengiz İnşaat ilk turda 100 milyon ikinci turda da 98 milyon avro teklif verdi. En yakın rakip firma teklifi 110 milyon avroda kalınca ihaleyi ikinci kez Cengiz İnşaat kazandı.

Cengiz İnşaat Yurt Dışı Projeler Koordinatörü Utku Gök, sınırın iki ucunda da inşaatın olacağını ve sınırda tünelin birleşeceğini belirterek ‘’Avusturya tarafındaki inşaat başladı. Biz ise başladığımızda arada 20 aylık fark olacak. İşi 5 yılda bitirmemiz gerekiyor ama biz önceden teslim edeceğiz. Hatta Avusturyalılar bizden 20 ay önde ama onlardan önce sınıra ulaşacağımızı iddia ediyorum. Aramızda büyük bir rekabet olacak ve biz elimizde çiçeklerle sınırda Avusturyalı meslektaşlarımızı bekleyeceğiz” dedi.



Slovenya Lübliyana’da düzenlenen imza töreninde Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Karavanke Tüneli’nin işletmecisi DARS CEO’su Tomaz Vidiç de hazır bulundu.