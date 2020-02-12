Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler, Hayal Ortağım Sesli Betimleme teknolojisi ile “Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi’ filmini dinleme imkânı bulurken etkinlikte görme engelli Kerem Aktan adlı gencin, ABD’li görme engelli yönetmen James Rath’la buluşmasını konu alan videonun gösterimi yapıldı. Yıl sonuna kadan dokuz farklı Anadolu kentinde benzer etkinliklerin devam edeceğini belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş “Turkcell olarak teknoloji alanındaki gücümüzü, toplumdaki dezavantajlı grupların faydasına sunmayı her zaman kendimize misyon edindik. Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın yüzünde en ufak gülümsemeye vesile olmak bile bizim için büyük mutluluk. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Turkcell olarak yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz aracılığıyla attığımız iyilik tohumlarını paydaşlarımızın ve özel sektörün desteğiyle tüm dünyaya yaymak istiyoruz” diye konuştu. CGV Mars Media Genel Müdiresi Nurdan Ulu Horozoğlu da bundan sonra da Hayal Ortağım teknolojisiyle görme engellilerin sinema keyfine ortak olmaya devam edeceklerini söyledi.