Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğunluğu dijital kamera olan 485 elektronik eşyayı ithal eden şahıs, 150 avroluk posta gümrük muafiyet sınırını geçmediği için her bir eşya için gümrük vergisi ödemedi. Getirttiği eşyaları ise yurt içindeki internet sitesi üzerinden satışa sundu. Satıcı hakkında “vergi kaçakçılığı yaptığı” iddiasıyla kamu davası açıldı. Asliye Mahkemesinde yargılanan sanık beraat etti. Yargıtay ise, yerel mahkemenin kararını bozdu. 7. Ceza Dairesi, “e-Bay” isimli sanal mağazadan ithal ettiği eşyaları vergi ödemeksizin satışa sunan sanığın “kaçakçılık” suçunu işlediğine hükmetti.