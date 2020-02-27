Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020’yi yatırım yılı olarak gördüklerini söyleyen Varank “Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, yapısal problemlerle karşı karşıya. Gündemde koronavirüsü salgını ve bunun oluşturduğu belirsizlikler var. Çin önemli bir ekonomik oyuncu ve tedarik zincirlerinde stratejik bir pozisyonu var. Tedarikte yaşanabilecek herhangi bir darboğaz, küresel dengeleri de ciddi bir biçimde sarsma gücüne sahip. Çin’den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz” dedi. Yatırım teşvik verilerinin 2020 beklentisini desteklediğini vurgulayan Varank “Aralık 2019 ve Ocak 2020’de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste iki ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Firmalarımızın yatırım iştahındaki artış memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.