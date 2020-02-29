Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Ocak 2020-Küresel Beklentiler Raporu”nun tanıtım toplantısında konuşan Kouame, “Yeni Ekonomi Programı ve Ulusal Kalkınma Planı’ndaki politika önerileri uygulamaya geçerse, Türkiye büyüme açısından orta ve uzun vadede kesinlikle potansiyelinin de ötesine geçecek” dedi.

Türkiye’deki kurumsal borçların arttığını gördüklerini anlatan Kouame “İyi haber şu ki; Türkiye’deki kamu borcu çok düşük seviyelerde, hatta yükselmekte olan ülkeler arasında en düşük ülkelerden birisi. Bu da Türkiye’de çok disiplinli mali politika sayesinde gerçekleşti. Diğer ülkelere kıyasla hane halkı borcu da düşük” diye konuştu. Kouame, finansal sistem içerisinde kurumsal şirketlerin uzun vadeli finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

KÜRESEL BÜYÜMEDE %2,5 TAHMİNİ

Rapora göre, yatırım ve ticaretin geçen yılki önemli zayıflık sonrasında kademeli olarak toparlanması ile birlikte küresel ekonomik büyümenin 2020 yılında yüzde 2,5’e ulaşması bekleniyor, ancak aşağı yönlü riskler devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler grubunda, kısmen imalatta devam eden yumuşaklığın da etkisiyle 2020 yılında büyümenin yüzde 1,4’e inmesi bekleniyor. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme hızının bu yıl yüzde 4,1’e yükselmesi bekleniyor.