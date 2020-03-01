Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Otellerde fiyatlar ‘yabancı turist akını’ ve ‘döviz fiyatları’na göre belirlenince özellikle bu yıl iki kişinin “kırmızı dönem” diye tabir edilen yaz aylarında haftalık konaklama ücreti, ortalama 8-10 bin TL’yi buldu. Fiyatlar bütçeyi zorlayınca tatilciler de farklı arayışlara yönelmeye başladı. Bu kapsamda karavan turizmine ilgi, ülkemizde gün geçtikçe artıyor. Karavanlardan dünyada 6,5 milyon adet bulunurken Türkiye’de 15 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Sektör, dünya genelinde 40 milyar avroluk büyüklüğe ulaşmış durumda. Türkiye’de de pazarın gelişme eğilimi göstermesi, bu alanda düzenlenen etkinliklere pozitif yansıyor.

DIŞA BAĞIMLIYIZ

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde “Camp & Caravan İstanbul Fuarı” düzenleniyor. Bu yıl ikincisi yapılan ve 100’ün üzerinde firma ile 200’ü aşkın markanın katıldığı fuarda çekme karavan, motokaravan, aydınlatma ve yaşam üniteleri, güneş enerjisi panelleri, uydu sistemleri ile ısıtma-soğutma gereçleri tanıtılıyor. 1 Mart’a kadar sürecek fuardaki karavanların fiyatı; 39 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Birçok alanda kullanım kolaylığı sunan karavanlar, son yıllarda deprem sebebiyle ‘mobil ev’ olarak da tercih ediliyor.

Türkiye’de karavan fiyatlarının en çok 1 milyon liraya çıkabileceğini ifade eden Spasa Karavan firmasının yetkilisi Atilla Dinçer “Şu anda Türkiye’deki karavan adedi 15 binin altında. Almanya, İngiltere, İtalya’da bir milyonun üzerinde. Orada oturmuş bir sistem var” dedi. Kimisinin deprem korkusundan karavanı tercih ettiğini anlatan Dinçer “Kimisi de tatil için kullanıyor. Kısa ve sık tatil yapmak isteyen bir sınıf ortaya çıkmaya başladı. Onlar için çok ideal” diye konuştu. İthalat rejiminin getirdiği birtakım zorluklar olduğunu anlatan Dinçer “Bir karavanın yüzde 95’i ithal malzemeden yapılıyor. Bir tek sünger kumaşıyla süngeri yerli. Üretim yapan firmalar yerli ama malzemeler yabancı. Bu malzemenin üretimi Türkiye’de geliştiği zaman hem fiyatlar dengelenecek hem satış adetleri artacak. Her karavan için en az 10-15 bin dolar dışarı gidiyor. Her sene 500 karavan satılıyor. Bu da 7,5 milyon dolar ediyor. Döviz o kadar çıkmasa satış adedi 500 değil 1.000 olur” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK 150 TL

Fuara İzmir’den katılan Güvenli Enerji firmasının yetkilisi Ahmet Metin “Kamp, karavan, tekne, bağ-bahçe evleri için güneş enerjisi sistemleri kuruyoruz. Kamp ürünlerinin fiyatı 150 TL’den başlayıp 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. Güneş enerjisi sistemlerine ilgi müthiş. İnsanlar şehir hayatından sıkılıyor, tabiata gidiyor. O tür yerlerde bu tip sistemleri yaptırıyor. Mini buzdolabı, TV, lamba, su pompasını kullanmak için ihtiyaç oluyor. Talep fazla, bu işi yapmak isteyen çok firma var” diye konuştu.

Fiyatı 39 bin TL vergisi de yok!

‘Offroad’ tipi karavanlarıyla öne çıkan Crawler’ın Yurt İçi Satış Müdürü Furkan Güneri “Üretimi Türkiye’de yapıyoruz. 39 bin liradan başlayıp 179 bin liraya kadar karavanımız bulunuyor. Çekme karavanlarda motor olmadığı için vergi yok ama 750 kiloyu geçen her karavan, bir plaka ve ruhsata sahip olmalı. Her sene frenlerini kontrol ettirmeniz için muayeneye götürmeniz gerekiyor” dedi. Ürettikleri bazı karavan modellerinin daha çok yurt dışından tercih edildiğini anlatan Güneri şöyle konuştu: Karavanların içinde kullanılan bazı opsiyon özellikleri maalesef Türkiye’de üretilmiyor, yurt dışından getiriliyor. Karavanın fiyatını bunlar artırıyor. Karavancılık yaygınlaşıyor. İnsanların tabiata ilgisi yüksek. Artık betonarme yapılardan sıkıldılar, hızlıca tabiata kaçmaya çalışıyorlar. Pikap arkasına uyguladığımız modellerimizle Ümraniye ve Levent’te çalışan birisi, maksimum yarım saatte tabiatla buluşabiliyor. Cuma günü başlayıp pazar gününe kadar tatil yapabiliyor...