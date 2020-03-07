Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, bazı emlak ofislerinin e-ticaret platformlarında, sosyal medyada veya kendi isimlerine kurdukları internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, düşük fiyatlı ev ilanı vererek müşterileri aldattığını söyledi. Koçal, bu ilanları gören tüketicinin ev alma hayaliyle söz konusu ofise gittiğini ancak farklı durumlarla karşılaştığını ifade eden Koçal “Burada zaman zaman gelen müşterilerden kapora isteniyor. Hatta bir daire için çok farklı kimselerden kapora alınabiliyor. Sonra emlakçi ortadan kayboluyor. Diğer yöntemde ise düşük fiyatlı ilanla müşteri çekiliyor. Sonra o tüketiciye evin satıldığı veya kiralandığı söyleniyor. Düşük fiyatlı ilanla tüketicilerin ofise gelmesi sağlanılarak türlü bahanelerle başka konutları almaya ikna ediliyor” diye konuştu. Koçal, tüketicilerin bu tür ilanlarda, komisyoncuyu arayarak gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgi alması gerektiğini, bu tür emlakçıları esnaf odasına şikâyet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da kendilerine bu konuda gelen şikâyetleri incelediklerinde odaya kayıtlı olmayan isimlerle karşılaştıklarını belirterek “Kesinlikle kimseye kapora vermeyin. ‘Daireyi gösterme sözleşmesi’ diye senet imzalatıyorlar. Kimseyle senet veya iyice okumadan sözleşme imzalamayın” diye konuştu.