Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiler Akat Mahallesi'nde çok sayıda davetlinin katılımıyla hizmete giren Dentaly Diş Kliniği, kurdele kesme töreniyle açıldı. Gelen misafirlere müzik ziyafeti verilen açılışta daha sonra pasta kesildi. Diş hastalıkları tedavisinde modern cihazların kullanıldığı klinik, bünyesinde bulundurduğu Dr. Dt. Yahya Yiğit Biren, Dr. Elvan Biren ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin ile hastalara hizmet verecek.

"Hastalarımıza VIP hizmet vermekteyiz"

Kliniğin kurucusu Dr. Dt. Yahya Yiğit Biren, "Yeditepe üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Periodontoloji doktorası yaptım. Dentaly Klinik İstanbul'un kurucusuyum. Hastalarımıza artık Etiler'de VIP hizmeti vermekteyiz" dedi.

"Hepimizin yolu bahtı açık olsun"

Klinik doktoru Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin ise, "Yiğit hocamla beraber sektörde 10 yıldan beri hizmet vermekteyiz. Umuyorum önümüzdeki senelerde çok daha güzel yerlerde ve kliniklerde güzel açılışlar yapmayı düşünüyoruz. Hepimizin yolu ve bahtı açık olsun" diye konuştu.

"Buraya gelenler memnun ayrılacaktır"

Açılışa katılan Dr. Yiğit Biren'in oyuncu arkadaşı İbrahim Kendirci, " Son yıllarda geldiğim en zevk sahibi polikliniklerden birisi. Buraya gelen herkes buradan memnun bir şekilde ayrılacaktır. Burada inşallah güzel günler geçiririz" şeklinde konuştu.