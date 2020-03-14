Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektör temsilcileri paniğe gerek olmadığını belirterek stokların ürünlerle dolu olduğunu söyledi. Tedarikte her hangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “Organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yok. Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcut. Hijyen ürünleri, yer temizleyiciler, ıslak mendiller, tuvalet kâğıtları, makarna, un, yağ gibi temel gıda maddeleri aşırı talep oldu ancak bu ürünlerin tedarikinde ve stokunda sorunumuz bulunmuyor” dedi. Kolonyada ani talep artışından dolayı geçici bir sıkıntının yaşandığını ifade eden Avdagiç “Kolonya imalat süreci çok da zor olmayan bir ürün. Perakende sektörümüz bunu hızlı bir biçimde temin edecek ve tüm talebi karşılayacak imkana sahiptir. Halkımızdan ricamız, panik havasına kapılmamasıdır” diye konuştu.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ise koronavirüs salgınından dolayı makarnada fiyat artışı yapılmayacağını, stokların da yeterli olduğunu bildirdi. Külahçıoğlu şunları kaydetti: e-Ticaret sitelerindeki fiyatların ve marketlerde ürünlerin tüketilmiş olması bir panik havası oluşturmasın. Ülkemizin üretim ka-pasitesi mevcut tüketimin çok üzerinde. 24 makarna fabrikası tam kapasite çalışıyor. Buğday stoklarımız da uygun, mahsul dönemine de iki ay var. Hiçbir problem çıkmaz. Stok yapmayı gerektirecek bir durum yok.