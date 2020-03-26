Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre Bakanlığa 11 bini hemşire, 1.600’ü ebe, 4.687’si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacak. İşe alınacak sağlık personelinden dört bin 687’si sağlık teknisyeni ve teknikeri olmak üzere; psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfozyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık mensubu alımı yapılacak. Tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini bugünden itibaren 1 Nisan’a kadar yapabilecek. Öte yandan temizlik, koruma ve güvenlik hizmetleri ile klinik destek elemanı statüsünde 14 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Bu alandaki başvurular Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.