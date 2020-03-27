Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak."
Bakan Albayrak: "Erken ödeme kapsamında toplam 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak."
Bakan Albayrak: 250 milyon lira 3 Nisan'da çiftçinin hesabına yatacak
27.03.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: "Erken ödeme kapsamında toplam 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Albayrak,
691457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/691457.aspx
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