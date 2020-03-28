Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 28 Mart saat 20:00 itibariyle uçuşlar geçici bir süre için durdurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
28.03.2020 - 15:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 28 Mart saat 20:00 itibariyle uçuşlar geçici bir süre için durdurdu.
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691852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/691852.aspx
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