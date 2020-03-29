Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, ekonomik temellerin ikinci yarıda düzelmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Moody’s, brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 35-40 dolar bandında, gelecek yıl ise 45-50 dolar bandında seyredeceğini öngörüyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol “Dünyanın günlük petrol talebi 100 milyon varil ve bunun yüzde 80’i ulaşımda kullanılıyor. Bugün dünyada 3 milyar insan yeni tip koronavirüs nedeniyle tecritteyiz ve hareket edemiyoruz. Bunun etkisiyle 2020’de günlük petrol talebinin yaklaşık 20 milyon varil azalacağını öngörüyoruz. Bu süreçten Irak, Cezayir, Nijerya, Gabon, Umman, Ekvador gibi ekonomisi petrol gelirlerine bağımlı ülkeler çok ciddi bir şekilde etkilenecek” dedi.