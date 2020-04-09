Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tarımsal konularla ilgili bilgi verdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler biçsinler. Biz çiftçimizin, üreticimizin arkasındayız” dediğini aktaran Pakdemirli şunları kaydetti: Ülkemizde ilk Covid-19 vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek muhtemel sıkıntılara hazır olmaları konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu ana kadar da dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan market manzaralarına ülkemizde rastlamadık.” Bakanlık olarak bu yıl içinde 10,4 miyar liralık destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını dile getiren Pakdemirli “Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikasıyla telafi edeceğiz. Siz ekmeye, biçmeye alın teri dökmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak, gerekirse devlet olarak biz alacağız” diye konuştu.