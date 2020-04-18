Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koçal “Bilindiği üzere emekli maaşları SGK alacakları ve nafaka ödemesi dışında, emeklinin kabulü dışında haczedilemez. Emekli vatandaşlarımız farkında olmadan kredi taksitlerini ödeyemezlerse emekli maaşınan alınması konusunda bankaya izin veren imzayı atabiliyor. Bankaların tüketiciye gerekli açıklamayı yapmadan muvafakat imzalattığına dair yoğun şikayet alıyoruz. Emekliler dikkat etmeli” dedi. Koçal, her ne şartta olursa olsun maaşın en fazla dörtte birine haciz konulabilmesi için kanuni düzenleme gerektiğini ifade etti.