Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip ekmek paraları için hasada başladı. Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçilerin soğanları elcileri tarafından sayılarak kamyonlara yüklenip satışa hazır hale getiriliyor. Bu soğanlar daha sonra talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Şanlıurfa'da da günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, arazileri sürüp sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Türkiye’nin farklı illerinden Uşak’a gelen mevsimlik tarım işçileri ise haşhaş, buğday ve arpa tarlalarında çalışıyor. Bu zorlu mesaide işçilerin düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılırken maske, eldiven, dezenfektan gibi ihtiyaçları ise devlet yetkililerince karşılanıyor.