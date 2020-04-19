Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre; 1 Haziran 2020'ye kadar ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olan gümrük vergisi yüzde 18, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 13 olan gümrük vergisi yüzde 9 olarak uygulanacak. Türkiye’nin 2019 yılı ayçiçeği üretimi 1 milyon 950 bin ton olarak tahmin ediliyor. Aynı yıl ithalatı ise, 1 milyon 136 bin ton oldu. Ülkeler bazında bakıldığında, Türkiye, 2019 yılında ayçiçeği ithalatının yüzde 33,5’ini Moldova’dan, yüzde 23,2’sini Romanya’dan, yüzde 19,6’sını Rusya'dan ve yüzde 7,5’ini Bulgaristan’dan gerçekleştirdi. Bu ülkelerden Romanya ve Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle ihracata yasak getirdi. Diğer üretici ülkelerden Kazakistan da ihracatı yasakladı. Yasaklama kararları nedeniyle ayçiçeği ithalatı zorlaştı. Son 1 aylık dönemde ton başına 100 dolar zam geldi. Gümrük vergisi indirimiyle, ithalat maliyetinin ve dolayısıyla iç piyasa fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.