Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol ihraç eden ülkelerin üretimde kısıtlama kararına rağmen petroldeki hızlı düşüş durmuyor. Önceki gün vadeli işlemlerde büyük düşüşler yaşayan Brent petrolün varili, önceki gün 26,2 dolara kadar çıktıktan sonra yeniden 19 dolara geriledi. Dün ise 16,73 dolar seviyesine indi. Uzmanlar teknik olarak 16,00-15,25 dolar aralığının destek seviyesi olduğunu belirtirken, küresel büyüme beklentilerin negatif seviyelerde olması ve yukarı çıkış için belirsizliğin sürmesiyle petrol talebi dip seviyeye kadar düşünce Brent petrolde 10 doların dahi gündeme gelebilme ihtimalini güçlendiriyor. Petrolün hızla değer kaybetmesiyle başta ABD olmak üzere birçok ülkede iflasların gündeme gelebileceği de belirtiliyor. Ülkelerin depolama kapasitelerinin dolması, fiyat düşüşünü hızlandıracak bir etki olarak göze çarpıyor.

Petroldeki hızlı fiyat düşüşü, Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkeler açısından hem ithalat faturasının azalması, hem akaryakıt fiyatlarının düşmesi açısından avantaj kabul ediliyor. Ancak uzun vadede bu durumun dezavantaja dönme ihtimali de bulunuyor.

Benzin ve motorin 5 TL'nin altında

Benzinin litre fiyatına 31, motorinin fiyatına da 41 kuruş indirim geldi. Bugünden geçerli olan indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,18 TL'den 4,87 TL'ye gerilerken, Ankara'da 5,33 liradan 5,02 liraya, İzmir'de ise 5,32 liradan 4,91 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 5.24 liradan 4,83 liraya, Ankara'da 5,32 liradan 4,91 liraya ve İzmir'de 5,36 liradan 4,95 liraya gerileyecek. Böylece motorin ve benzin fiyatları yaklaşık aynı seviyeye gelecek. Aynı zamanda akaryakıt, kasım 2016'dan bu yana ilk defa 5 TL'nin altına inmiş olacak.