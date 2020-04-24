Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Koronavirüs salgını hem hayatı hem de iş yapış süreçlerini köklü bir biçimde değiştirdi. İşletmelerin koronavirüs sebebiyle iş kaybı yaşamaması için üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetmesi gerekiyor. Şirketlerin artık dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet edebildiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin bu dönemde terzi usulü dijital çözümler ile firmaların acil ihtiyaçlarını karşıladıkları söyledi. Geçtiğimiz yıl bir milyonun üzerinde kurum ve işletmeye çağrı merkezi, veri merkezi, siber güvenlik ve sosyal medya desteği verdiklerini dile getiren Şahin "Mesela çağrı merkezi firması olan Tur Assist'in operasyonlarını üç gün içerisinde eve taşıdık. Böylece firma evden çağrı merkezi hizmeti vermeye başladı. Ayrıca işletmelerin yurt içinde ve dışında yer alan merkezlerini ve operasyonel lokasyonlarını metroethernet ile yüksek hızda, sınırsız ve güvenli olarak bağlayarak çeviklik kazandırıyoruz. İşletmelerin verilerine istediği zaman erişim sağlaması ve yedekleyebilmesi için esnek veri merkezi hizmetleri sunarak operasyonlarını buluta taşıyoruz. Antivirüs çözümümüz de cihazları zararlı yazılımlara, veri hırsızlığına, virüslere ve saldırılara karşı koruyor. Yüksek duyarlıklı makine öğrenimi sayesinde dosyaları analiz ediyor ve zararlı veri içerenleri engelliyor. Telekonferans çözümümüz çok sayıda katılımcı ile sesli konferans yapma ihtiyacı olan iş ortaklarımıza yönelik olarak sunduğumuz bir hizmet. Office 365 çözümümüz ile ise şirketler için e-posta, ortak dosya yönetimi, internet sitesi, anlık mesajlaşma, çevrim içi konferans ve office web uygulamaları (Word, Excel, Powerpoint) çözümlerini içeren çevrimiçi bir iş yönetimi sunuyoruz. Facebook ve Instagram ile iş birliklerimiz var. Bu kanallarda müşterilerimize dijital pazarlama imkânı sağlıyoruz" dedi.

DAHA KISA SÜREDE PİZZZA TESLİMATI

Vodafone Business, Red Kontrol çözümleri ile de firmalara maliyetten ve zamandan tasarruf ettiriyor. Şahin yaptıkları projeleri şöyle sıraladı: Red Kontrol çözümümüzdeki Enerji Takibi ile gıda sektöründe faaliyet gösteren bir müşterimiz soğuk zincir denetimi, klima takibi ve aydınlatma izleme ile elektrik tüketimini azalttı. 'Makine Takip' çözümünü kullanan bir müşterimiz ham madde sevkiyatı ve makine arızalarını daha iyi yönetmeye başladığı için verimliliğini yüzde 20 artırdı. Bir pizza markası müşterimizin ihtiyacına göre motosiklet takip ve makine takip çözümlerimizi birleştirerek bir çözüm geliştirdik. Bu sayede pizza teslim süresini 30 dakikadan 25 dakikaya düşürdüler. Dijitalleşmenin işletmelere faydasını ortaya koyan bir diğer çözümümüz ise Dijital Tarım İstasyonu. Bu çözümümüz çiftçilerimizin veya firmaların cep telefonları üzerinden tarlalarının durumundan, toprağın nemi ve ihtiyaçlarından fiziksel olarak orada bulunmaya gerek olmaksızın haberdar olmasını sağlıyor. Tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması hâlinde üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlanabiliyor.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL SKORUNU YÜKSELTTİK

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyesini ölçtüklerini belirterek "Son iki yılda 11 bin şirket dijital skorunu ölçtürürken Türkiye’nin dijital skorunu 53’ten 69’a yükselttik" dedi.