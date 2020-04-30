Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan satılıyor. 7,5580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5600 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5530 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan satılıyor. 7,5580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5600 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5530 lira olmuştu.
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