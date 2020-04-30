Bakan Albayrak: 1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.
Bakan Albayrak duyurdu! '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuru yağıyor
30.04.2020 - 10:09 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: 1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.
Etiketler : 1 milyon yazılımcı,berat albayrak,başvuru,
700571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700571.aspx
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