Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve diğer tüm sağlık personeli, Turuncu Ekstra'nın ek faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri, indirimler ve nakit iade avantajlarından harcama miktarlarına bakılmaksızın yararlanarak tasarruf edebilecek.

ING Türkiye, koronavirüs salgınına karşı özverili bir mücadele veren sağlık çalışanlarına; hayatlarını kolaylaştırmak ve kişisel bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Turuncu Ekstra programının avantajlarını, 750 TL harcama koşulu olmadan sunmaya başladığını açıkladı. Turuncu Ekstra'nın avantajlarından doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve diğer tüm sağlık personelleri yararlanabilecek.

Sağlık çalışanlarına özel, harcama koşulsuz ek faiz getirisi

Yapılan bilgilendirmede; bankanın tasarruf odaklı programı Turuncu Ekstra ile sağlık çalışanları, ING Banka Kartı ile yaptıkları alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirdikleri fatura ödemeleriyle bir sonraki ay e-Turuncu ve Turuncu TL hesaplarında ek faiz kazanacak, ayda üç kez farklı banka ATM'lerinden masrafsız para çekebilecek ve yatırabilecek. Üstelik ING Mobil ve internet şubesinde yapacakları EFT ve havalelerde masraf ödemeyecekler. Bunun yanı sıra, Turuncu Ekstra banka kartı sağlık çalışanlarına her durumda avantaj sağlayarak, ihtiyaç kredisi kullandıklarında aylık harcamalarını banka kartından yaptıkları takdirde, bir sonraki ay taksit tarihinde nakit iade kazanma imkânı sunacak.

Alper Gökgöz: "Sağlık çalışanlarımızın kişisel bütçelerine katkı sunmayı arzu ediyoruz"

Turuncu Ekstra kapsamında sağlık çalışanlarına sundukları avantajlar hakkında bilgi veren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine finansal anlamda destek olabilmek adına Turuncu Ekstra paketimizdeki harcama koşulunu kaldırdık. Birikimlerine ek faiz, indirimli faiz ile kredi olanağı, ücretsiz bankacılık işlemleri ve alışverişlerinde indirimler ile sağlık çalışanlarımızın kişisel bütçelerine katkı sunmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı arzu ediyoruz." dedi.

İlk 5 bin müşteriye yüzde 0 faizli kredi

Ayrıca; bu avantajlara ek olarak, sağlık çalışanlarına özel sunulan harcama koşulsuz Turuncu Ekstra programına katılan ve ihtiyaç kredisine başvuran ilk 5 bin müşterinin yüzde 0 faizli ve masrafsız, 12 ay vadeli 3 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisinden de yararlanabileceği belirtildi. Turuncu Ekstra'nın 750 TL harcama koşulsuz avantajlarından hem mevcut hem de programa ilk kez katılacak sağlık çalışanları yararlanabilecek. Turuncu Ekstra programına ING Mobil üzerinden katılmak mümkün.