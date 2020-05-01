Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’lerin dijital yetkinliklerini geliştirmesi ve bu alandaki fırsatlardan yararlanması için dijital ortama taşınan ve üç hafta sürecek eğitimlerin ilki önceki gün yapıldı. KOBİ’lere çeviklik ve daha hızlı adaptasyon konusunda ufuk açmayı hedefleyen İşimi Yönetebiliyorum seminer serisi; 2 Mayıs, 6 Mayıs, 9 Mayıs, 13 Mayıs ve 16 Mayıs 2020 tarihlerinde de düzenlenecek. Erişime açık olarak düzenlenecek eğitimlerde; dijital yetkinlik, finansmana erişim, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, belirsiz dönemlerde iş planı takibi ve geleceğin ekonomisinde önemli bir yeri olan sürdürülebilirlik konuları uzmanlar tarafından KOBİ’lere aktarılacak. İşimi Yönetebiliyorum Projesi çerçevesinde bu eğitimlerin yanı sıra işlerini e-Ticaret ortamına taşımak isteyen KOBİ’lere dijitalleşme desteği verilecek. Bugüne kadar altı şehirde 1.000’e yakın KOBİ, dijitalden muhasebeye, uluslararası ticaretten aile şirketlerinin kurumsallaşmasına kadar 10 ayrı başlıkta ders aldı.