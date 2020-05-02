Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket kârlarının gerilemesi, risk iştahını düşürdü. Küresel piyasalarda riskli varlıklardan çıkış ve dolara giriş yaşandı. Düne 6,99 TL seviyelerinden başlayan dolar, küresel gerilimle 7 TL’nin üzerine çıktı. Tatil sebebiyle işlem hacminin de düştüğü sığ piyasada dolar 7,04’ü gördü. Ardından tekrar 7 TL’ye yakın seviyelere gerileyerek denge bulmaya çalıştı. Bu arada işlemlerin gerçekleştiği Asya ve Avrupa borsalarında kayıplar, ortalama yüzde 2 civarında gerçekleşti. Altının onsu 1.680 doların altına sarktı. Brent petrol ise 26 dolar civarında yatay seyretti.