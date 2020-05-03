Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir “TUSAŞ ile HAVELSAN bu iş birliği ile; yazılım geliştirme, simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri gibi birçok çalışma gerçekleştirecek. Millî Muharip Uçak projesi tamamlandığında ülkemiz; dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapıya sahip ülkeler arasında yer alacak” dedi. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da "İşin teknolojik, yazılım ve operasyonel konuları tasarlanıp konuşulur hâle geldi. Rolümüz burada ortaya çıktı. Millî Muharip Uçak, uçan bir bilgisayar. HAVELSAN bünyesinde Millî Muharip Uçak Direktörlüğümüzü kurduk. 20 milyon satırlık bir yazılım işi diye bakarsanız, 400-500 mühendis gerektirecek bir büyüklükten bahsediyoruz" diye konuştu.