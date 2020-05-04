Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeni ile ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında bir çok esnaf kepenk indirirken, Çilimli ilçesinde su fabrikasında üretim tüm hızıyla devam ediyor. Fabrikanın içerisinde kurulan otomasyon sistemi ile pet şişeler el değmeden üretiliyor. Üretilen pet şişeler yine el değmeden su dolumu yapılıyor. Üretimi yapılan sular paketlenerek Türkiye’nin dört bir yanındaki satış noktalarına gönderilirken bir yandan da 12 ülkeye su ihracatı da fabrikadan yapılıyor. Asya Su Fabrikasının İthalat ve İhracat Müdürü Ozan Tuzcu, koronavirüs nedeni ile üretimi durdurmadıklarını ülkenin geleceği için çalışmak zorunda olduklarını dile getirerek, “Ülkemizin geleceği için çalışmak zorundayız. Özellikle koronavirüs salgının hat safhada olduğu bu dönemde koronavirüs bittikten sonra ki süreçte bizi en kötü vuracak olan ekonomiyi bildiğimiz için durmadan çalışmak zorundayız. Bunun bilincinde olduğumuz için tüm önlemleri alarak ihracata ve iç piyasadaki üretimimize devam ediyoruz” dedi.

“İhracatımıza tüm hızı ile devam ediyoruz”

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olduğunu vurgulayan Tuzcu, Düzce’de üretilen suların 12 ülkeye gönderilmesine devam ettiklerini belirterek, “Covid-19 virüs bütün dünyayı etkisi altında iken biz ihracatlara tüm hızı ile devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi de ihracat devam edecek, ihracat bu ülke için önemli bir nokta. Bizde bunun bilincindeyiz. Bununla birlikte biz her geçen gün daha fazla yeni pazarlar oluşturarak ihracata katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda 12 ülkeye ihracatımız bulunmaktadır. Ülkelerin bazıları Kuveyt, Filistin, Şili, Kosta Rika, Panama, İngiltere, Almanya, Malta ve Libya gibi ülkelere şu anda ihracatımız devam ediyor. Özellikle virüsten sonra ihracat biraz daha hızlanmaya başladı. Bunun sebebi belki insanların ihtiyacı belki de dış ülkelerde ki fabrikaların çalışmıyor olmasına da bağlayabiliriz. Ülkemizin içinde bulunduğu süreçte ihracatın devam etmesi sanayilerin çalışıyor olması bizi bir sonraki süreçte ülke olarak daha iyi bir noktaya getirecek ve bununla birlikte bir çok ülkeye rağmen biz ihracatta daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ülke ekonomisi olarak daha büyük bir sermayeye sahip olabiliriz” şeklinde konuştu.

“Saatlik ortalama 45-50 ton üretimimiz var”

Tuzcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten yaptığımız iş insanlara hitap eden bir ürün. Doğal kaynak içme suyu. Firmamızın dezenfekte ile ilgili tüm gerekli önlemleri almış bulunmaktadır. Covid-19 virüsüne ek olarak da şirket içerisinde ki sosyal mesafeyi koruyarak gerekli diğer tüm önlemlerimizi alarak üretimimiz devam ediyor. Saatlik ortalama 45-50 ton arasında bir üretimimiz mevcut. Herhangi bir panik ortamına gerek yok. Özellikle bu bölge için konuşmak gerekirse yeterince şişelenmiş su bulunuyor. İhtiyaç karşılanabilecek durumdayız.”



Asya Su fabrikasında üretilen sular Türkiye’nin dört bir yanındaki noktalara ulaşımı 7/24 devam ediyor.