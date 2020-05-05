Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Nisan ayında ihracat, yüzde 41,4 düşüşle 8 milyar 993 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 3,7 düşüşle 172 milyar 706 milyon dolara ulaştı. Covid-19 pandemisinin global büyüme ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, buna karşılık Türkiye’nin aldığı tedbirlerin ve mart ayının ikinci yarısına kadar kendisini koruyabilmesinin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5-6 büyümesini öngördüklerini söyledi. Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarının virüs salgınının küresel ticaret üzerinde beklenen negatif etkilerinin gözlemlendiği bir tabloya işaret ettiğini belirterek şunları kaydetti: Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür. Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Unutulmayalım ki, ihracat hedeflerimiz Covid-19’dan büyük. Ülkemiz ihracatı bu zorlu süreçten güçlenerek alnının akıyla çıkacaktır. Biz hiç yılmadan ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine doğru giden yolda kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”

SANAL TİCARET HEYETLERİ

Covid-19 sürecinde ihracatçılar için devreye aldıkları eylem planlarına değinen Gülle, bu çerçevede Çin, Hollanda ve ABD Büyükelçileriyle online ortamda yapılan “TİM Export Talks” panelleriyle salgın sonrası süreçte hangi ürün ve sektörlerde fırsatların gelişeceğini değerlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti. İhracatçıların sorunlarının Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde hızlı bir şeklide karşılık bulduğunu ve Ticaret Bakanlığının ‘Temassız İhracat’ uygulamasıyla ihracatın önündeki engellerin kaldırıldığını hatırlatan Gülle “Bu süreçten daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına sanal ticaret heyetleri düzenleme noktasında çalışmalara başladık. İlk etapta sanal ticaret heyetlerimize mayıs ayının hemen başından itibaren Kenya, Özbekistan, Güney Kore ve Hindistan’la başlıyoruz” dedi.

Gülle, salgının başladığı günden bu yana tarım sektörlerinin global salgının ortaya çıkardığı talep şoklarından en az etkilenen sektörler olduğunu belirterek “Bu süreç özellikle gıda ve medikal ürünlerin ne kadar stratejik sektörler olduğunu bizlere gösterdi” diye konuştu.

KORONA, LİDERİ TAHTTAN ETTİ

Koronavirüs ile birlikte mart ayının ihracat şampiyonu olan otomotiv liderliği kimyevi maddeler sektörüne kaptırdı. 1 milyar 285 milyon dolarlık ihracat yapan kimyevi maddeler sektörünü 903 milyon 166 bin dolar ihracat ile çelik ve 620 milyon 608 bin dolar ile elektrik-elektronik sektörleri takip etti. Ancak geçtiğimiz senenin aynı ayına göre kimyevi maddeler sektöründe yüzde 27,3, çelik sektöründe yüzde 26,9, elektrik elektronik sektöründe yüzde 33,8 oranında düşüş gerçekleşti. Nisan ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 46,5 artışla 198 milyon dolar ihracata ulaşan fındık ve mamulleri oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA VE ABD'YE

¥ Nisan ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke ise 862 milyon dolar ile Almanya, 606 milyon dolar ile ABD ve 564 milyon dolar ile Irak oldu. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 3,7 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,6 seviyesine düştü.

¥ İllerin ihracatına bakıldığında; nisan ayında 17 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk üç şehir sırasıyla; 3 milyar 662 milyon dolarla İstanbul, 583,4 milyon dolarla İzmir ve 551,9 milyon ile Ankara oldu.