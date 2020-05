Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1952’den beri sağlıklı, güvenli ve kaliteli üretim yapan Et ve Süt Kurumu (ESK), Et ve Balık Kurumu markası ile tüketicilerine sunduğu pek çok ürüne ramazanda yenilerini ekledi. Özellikle salgınla mücadele günlerinde raf ömrü uzun ürünlere artan talep sebebiyle, kıyma ve kuşbaşı konserveler üreten kurum, 800 gramlık teneke kutularda satışa sunuyor. Et ve Süt Kurumu, ürünlerinin satış noktaları ve fiyatlarını ise web sayfasında yayımladı. Yeni tip koronavirüsle ilgili açıklama da yapan Et ve Süt Kurumu, “Türkiye’nin dört bir yanındaki tesislerimizde et ve et ürünleri üretimi ve satışı ile ilgili alanlarda hijyen kuralları ve iş sağlığı güvenliği titizlikle uygulanıyor. Ayrıca koronavirüs pandemisine karşı müşterilerimizi ve çalışanlarımızı korumak için her türlü tedbiri aldık” denildi.