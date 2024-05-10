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Geçen sene başvuru ücreti 270 TL olan DGS başvuruları bugün başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Geçen sene başvuru ücreti 270 TL olan DGS başvuruları bugün başlıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2000 senesinde beridir meslek yüksekokul ve açıköğretim ön lisanstan mezun olanların lisans eğitimine geçiş yapması amacıyla gerçekleşen DGS sınavı hakkında başvuru ücreti ne kadar, kaç TL 2024 araması yapılıyor. Sınavın başvuru işlemleri 10-20 Mayıs arasında gerçekleşirken ücretler de merak konusu oldu.

30 Haziran'da yapılacak olan sınava kısa süre kala adaylar başvuru ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 10 Mayıs itibarıyla sürecin başlamasıyla beraber öğrenciler sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. 

Geçtiğimiz sene 270 TL olan DGS'nin 2024 yılındaki fiyatı henüz duyurulmadı. Başvurular bugün itibarıyla başlıyorken fiyatların da gün içerisinde belli olması bekleniyor.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilecekken sınav sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak. Anlaşmalı olan bankalar veya ÖSYM'de yer alan e-Ödemeler kısmında sınav ücretini yatırarak süreç tamamlanacak.

Geçen sene başvuru ücreti 270 TL olan DGS başvuruları bugün başlıyor - 1. Resim

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuruları bugün başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecekken geç dönem ise 28 Mayıs'ta olacak.

Şartları ise şöyle:

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olması gerekiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da başvurabilirler.

Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Geçen sene başvuru ücreti 270 TL olan DGS başvuruları bugün başlıyor - 2. Resim

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılmakta.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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