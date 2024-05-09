2024 MSÜ tercihleri yarın (10 Mayıs) sona eriyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine girdi. Adayların tercihlerini yapmasının ardından ne zaman bitecek, hangi gün son gibi sorular araştırılırken son gün saati haberimizde yer alıyor.
3 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemlerinin biteceği gün ve saat araştırılırken öğrenciler bitti mi sorusuna cevap aradı. 3 Mart'ta gerçekleşen sınavın ardından süreç devam ediyor. İşte son gün tarihi...
MSÜ sınavına 3 Mart'ta giren öğrenciler 3 Nisan'da tercih sürecine girdi. personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılan işlemler 10 Mayıs günü ise son gün olacak.
ÖSYM kılavuzunda yer alan açıklama şöyle olmuştu:
"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."
Sonuçların Mayıs sonu veya Haziran başı gibi açıklanması bekleniyorken süreç devam ediyor.
T.C. Millî Savunma Bakanlığı'nın X hesabında yaptığı paylaşım ile tercihlerin son günü açıklandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi