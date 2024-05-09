Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2024 MSÜ tercihleri yarın (10 Mayıs) sona eriyor

2024 MSÜ tercihleri yarın (10 Mayıs) sona eriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 MSÜ tercihleri yarın (10 Mayıs) sona eriyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine girdi. Adayların tercihlerini yapmasının ardından ne zaman bitecek, hangi gün son gibi sorular araştırılırken son gün saati haberimizde yer alıyor.

3 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemlerinin biteceği gün ve saat araştırılırken öğrenciler bitti mi sorusuna cevap aradı. 3 Mart'ta gerçekleşen sınavın ardından süreç devam ediyor. İşte son gün tarihi...

MSÜ sınavına 3 Mart'ta giren öğrenciler 3 Nisan'da tercih sürecine girdi. personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılan işlemler 10 Mayıs günü ise son gün olacak.

ÖSYM kılavuzunda yer alan açıklama şöyle olmuştu:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

2024 MSÜ tercihleri yarın (10 Mayıs) sona eriyor - 1. Resim

Sonuçların Mayıs sonu veya Haziran başı gibi açıklanması bekleniyorken süreç devam ediyor.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı'nın X hesabında yaptığı paylaşım ile tercihlerin son günü açıklandı.

2024 MSÜ tercihleri yarın (10 Mayıs) sona eriyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası Başkanı'ndan dikkat çeken 'kira artışı' açıklaması: İlerleyen dönemde...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 oldu - Haberler2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 oldu10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günü kamudaki engelli vatandaşlar idari izinli olacak - Haberler10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günü kamudaki engelli vatandaşlar idari izinli olacakLILAK bugün 37,39 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek - HaberlerLILAK bugün 37,39 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecekSGK 8 kanser, 2 diyabet, 3 antidepresan olmak üzere 47 ilacı geri ödeme listesine aldı - HaberlerSGK 8 kanser, 2 diyabet, 3 antidepresan olmak üzere 47 ilacı geri ödeme listesine aldıİnci Taneleri'nde Arcan’ın annesi Mahun Hanım’ı Gülenay Kalkan oynayacak - Haberlerİnci Taneleri'nde Arcan’ın annesi Mahun Hanım’ı Gülenay Kalkan oynayacakCanlı yayın konuğu Suat Özçağdaş'ın hayatı ve biyografisi - HaberlerCanlı yayın konuğu Suat Özçağdaş'ın hayatı ve biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...