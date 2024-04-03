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MSÜ tercihleri 3 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSÜ tercihleri 3 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında alınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSÜ tercihler ne zaman, sorusu hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi sınavda başarı sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman alınacak 2024? MSÜ 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ile ilgili aramalar internette araştırılıyor. MSÜ tercih tarihleri sorgulanıyor. Peki, MSÜ 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

3 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday ter döktü.

MSÜ tercihleri 3 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında alınacak - 1. Resim

Sınavda başarılı olan adaylar MSÜ 2024 tercihlerini 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapacak. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr  internet adresinden gerçekleşecek. Tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına katılamayacak.

MSÜ NEDİR NE İŞE YARAR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan ve lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde askeri öğrenciler yetiştiren bir eğitim kurumudur.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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