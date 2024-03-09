Eğitim Uzmanı Onur Soğuk: ÖSYM çıtayı yükseltti, soruları çok kaliteli

Eğitim uzmanı Onur Soğuk “Piyasadaki hiçbir yayın ÖSYM Türkçe sorularındaki kaliteyi yakalayamıyor” dedi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Yaklaşan üniversite sınavı için sorularımızı cevaplayan Onur Soğuk, özelikle ÖSYM’nin hazırladığı Türkçe soruları için önemli tespitlerde bulundu.

Soğuk, "ÖSYM, TYT sistemine geçildiğinden beri son 5-6 yıldır hakikaten Türkçe kısmında çok kaliteli sorular yayınlıyor. Burada beğenmemizin temel nedeni zorluk derecesi güzel ayarlanıyor. Çok ince ve çalışılmış metinler ortaya konuluyor. Kolaycılığa kaçmadan titizlikle seçiliyor. Klasik okuduğunu anlama değil, sorularda felsefi metinler var" dedi.

"ŞIKLAR ARASINDA İYİ BAĞLANTILAR VAR"

"Yapay zekâ gibi güncel konulara da değinilerek öğrenciyi sıkmadan bunlar metin içine sıkıştırılıyor" diyen Soğuk, "Burada bir başka önemli detay da paragraf soruları sözcük dağarcığına yönelik yapılıyor. Metin içinde öyle sözcükler yerleştiriyor ki o sözcüğün anlamını bilmen gerekiyor. Bunu bilmediğin taktirde bağlamından zaten sonuca ulaşamıyorsun. Bu da gençleri daha fazla sözcük dağarcığına yönlendiriyor. Şıklar arasında da iyi bağlantılar var. Birbirine yakın ama metin içinde küçük ipuçları ile şıklar ayrışıyor. ÖSYM gerçekten çıtayı çok yükseltti. Piyasadaki hiçbir yayın ÖSYM Türkçe sorularındaki kaliteyi yakalayamıyor." ifadelerini kullandı.