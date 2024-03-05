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Orta okul ve liselerde ortak sınavlara yeni düzen! 'Açık uçlu' soru dönemi başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orta okul ve liselerde ortak sınavlara yeni düzen! &#039;Açık uçlu&#039; soru dönemi başlıyor

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde yapılacak ortak sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Öğrenciler cevapları kendi cümleleriyle yazacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak maksadıyla 26-27 Mart’ta yapılacak ülke geneli ortak sınavlarda ilk defa öğrencilerin cevapları kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

Orta okul ve liselerde ortak sınavlara yeni düzen! 'Açık uçlu' soru dönemi başlıyor - 1. Resim

Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf Türkçe dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından, diğer dersler için de okul müdürlüklerinin karar doğrultusunda zümreler, ilgili dersin öğretmenleri ya da komşu okul zümre öğretmenlerince yapılacak. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 26 Mart 2024 Salı günü 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 27 Mart 2024 Çarşamba günü ise 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik derslerinden ülke genelinde ortak sınav yapılacağını dile getirdi.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM

Ülke geneli ikinci dönem ortak sınavlarda ilk dönemden farklı olarak; 6. sınıf Türkçe dersinde çoktan seçmeli soruların yanı sıra açık uçlu ve kısa cevaplı soruların sorulacağını aktaran Bülbül, 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik dersleri için ise açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılacağını anlattı.

Genel Müdür Bülbül, sınavların değerlendirme işlemleri ile ilgili de şunları söyledi: 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavının puanlama işlemleri, ülke genelinde ortak olacak. Burada açık uçlu soruların değerlendirilmesinde görev alacak öğretmenlere puanlama eğitimleri verilecek ve her bir öğrenci cevabı sistem üzerinden bağımsız iki puanlayıcı tarafından puanlanacak. Öğrenci cevabına yönelik tutarsız bir puanlama olması durumunda ise cevap üst puanlayıcı rolündeki görevli tarafından değerlendirilecek ve nihai karar verilecektir. Böylelikle puanlama işlemlerinde hata payımız olmayacak. 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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