MSÜ'de OBP var mı? MSÜ tercihlerine okul puanı ekleniyor mu?

MSÜ aday yerleştirmesinde OBP yok, ham puan kullanılacak. Milli Savunma Üniversitesi 2024 sınav sonuçları açıklandı. Askeri okul öğrencisi olmak isteyen adaylar 2 veya 4 yıllık kara, deniz ve hava okullarını tercih edecek. Peki, sınav yerleştirmesinde OBP var mı, okul puanı sınava eklenecek mi soruları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Ardından MSÜ'de OBP var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Askeri okullarda okumak isteyen aday öğrenciler okul puanlarının sınav sonuçlarına eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Detaylar haberimizde...

MSÜ'DE OBP VAR MI?

Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için YKS puanı almış olmak gerekiyor. Harp Okullarına girmek isteyenlerin TYT ve AYT oturumlarının ikisine de Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT sınavına girilmesi gerekiyor.

Mart ayında MSÜ için yapılan sınavı adayların mülakat aşamalarında kullanılacaktır. MSÜ'ye girmek için YKS puanı alması gerekir. Yerleştirme işlemlerinde YKS puanı baz alınır. MSÜ tercih edecek adayların OBP eklenmemiş kısmı alınır. MSÜ'ye girişte OBP yoktur.