Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > MSÜ'de OBP var mı? MSÜ tercihlerine okul puanı ekleniyor mu?

MSÜ'de OBP var mı? MSÜ tercihlerine okul puanı ekleniyor mu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSÜ&#039;de OBP var mı? MSÜ tercihlerine okul puanı ekleniyor mu?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSÜ aday yerleştirmesinde OBP yok, ham puan kullanılacak. Milli Savunma Üniversitesi 2024 sınav sonuçları açıklandı. Askeri okul öğrencisi olmak isteyen adaylar 2 veya 4 yıllık kara, deniz ve hava okullarını tercih edecek. Peki, sınav yerleştirmesinde OBP var mı, okul puanı sınava eklenecek mi soruları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Ardından MSÜ'de OBP var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Askeri okullarda okumak isteyen aday öğrenciler okul puanlarının sınav sonuçlarına eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Detaylar haberimizde...

MSÜ'DE OBP VAR MI?

Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için YKS puanı almış olmak gerekiyor. Harp Okullarına girmek isteyenlerin TYT ve AYT oturumlarının ikisine de Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT sınavına girilmesi gerekiyor. MSÜ'de OBP var mı? MSÜ tercihlerine okul puanı ekleniyor mu? - 1. Resim

Mart ayında MSÜ için yapılan sınavı adayların mülakat aşamalarında kullanılacaktır. MSÜ'ye girmek için YKS puanı alması gerekir. Yerleştirme işlemlerinde YKS puanı baz alınır. MSÜ tercih edecek adayların OBP eklenmemiş kısmı alınır. MSÜ'ye girişte OBP yoktur. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bando Astsubay alım şartları nelerdir? - HaberlerBando Astsubay alım şartları nelerdir?Bando Astsubay silah taşır mı? - HaberlerBando Astsubay silah taşır mı?Kemal Sunal Müzesi nerede? Kemal Sunal Müzesi yol tarifi - HaberlerKemal Sunal Müzesi nerede? Kemal Sunal Müzesi yol tarifiZühtü Arslan kimdir? AYM eski başkanı Zühtü Arslan hayatı ve biyografisi - HaberlerZühtü Arslan kimdir? AYM eski başkanı Zühtü Arslan hayatı ve biyografisiAYM yeni başkanı Kadir Özkaya kimdir? Kadir Özkaya hayatı ve biyografisi - HaberlerAYM yeni başkanı Kadir Özkaya kimdir? Kadir Özkaya hayatı ve biyografisiMSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 - HaberlerMSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024Odine hisse 21 Mart perşembe günü işlem görecek - HaberlerOdine hisse 21 Mart perşembe günü işlem görecekAysu Türkoğlu kimdir, kaç kilometre yüzdü? Aysu Türkoğlu hayatı ve biyografisi - HaberlerAysu Türkoğlu kimdir, kaç kilometre yüzdü? Aysu Türkoğlu hayatı ve biyografisiSuna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisi - HaberlerSuna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisiAnkara Valiliği okullar tatil mi? Ankara kar tatili mi? - HaberlerAnkara Valiliği okullar tatil mi? Ankara kar tatili mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...