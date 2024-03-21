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Bando Astsubay silah taşır mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bando Astsubay silah taşır mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubaylarına dair konular gündeme geldi. Bando Astsubay silah taşır mı, görevleri araştırılıyor. İşte, detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olanların olduğu Bando Astsubayları ne iş yapar, silah taşır mı konuları gündeme geldi. Detaylar haberimizde...

BANDO ASTSUBAYLARI SİLAH TAŞIR MI?

Bando Astsubayları, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda yetiştirilen akademik ve askeri eğitimin verildiği, Jandarma Genel Komutanlığı bando sınıfında görevlendirilen askeri birimdir. Bando Astsubay silah taşır mı? - 1. Resim

2 yıl süren eğitimde iki ana bölüm bulunuyor. Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programı ve Çalgı Bakım Onarım Programı olmak üzere iki bölüm var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan askeri bando ve orkestralar için astsubay yetiştirir. Bando Astsubayı olarak görev alan askerler diğer Silahlı Kuvvetler personeliyle aynı sosyal imkanlardan yararlanıyor. Bando Astsubayları rütbeleri gereği silah taşır.  

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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